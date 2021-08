Alberto di Monaco e Charlène sono ad un passo dal divorzio. A rivelarlo è Christa Mayrhofer-Dukor, cugina di Grace Kelly, in un’intervista al giornale Oggi. Nelle ultime settimane erano solo voci ma per Grace, ora, non ci sono più dubbi. “Il matrimonio è in una fase molto, molto difficile. Con Charlène sono in una fase di allontanamento”, ha esordito. Poi: “Francamente avevo già una sgradevole impressione, cioè che Alberto non andasse più d’accordo con Charlène, che non ci si trovasse più bene. Per questo motivo, secondo me, si potrebbe arrivare presto al divorzio. Se ci penso bene, Alberto me lo ha accennato, diciamo così, tra le righe. Se ricordo il tono di voce che aveva Alberto, credo che arriveranno presto al divorzio. Quei due si sono allontanati nella vita quotidiana, lei va per la sua strada, lui ha scelto la sua”.

Una lontananza “interiore” l’ha definita Christa, oltre che fisica. L’ex nuotatrice e modella si trova infatti da diversi mesi in Sudafrica per portare avanti la campagna ambientalista di tutela e salvaguardia dei rinoceronti in via di estinzione. Tuttavia, pochi giorni fa, era stata sottoposta a un terzo intervento chirurgico a causa di una grave infezione otorinolaringoiatria contratta proprio lì. Eppure il principe Alberto aveva fatto sapere che l’operazione era andata a buon fine e che presto avrebbe raggiunto con la famiglia la sua amata (che non potrà lasciare il Paese prima di fine ottobre). Sembrava tutto sereno. Dove sarà la verità?