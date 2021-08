Ha aggredito con un coltello due agenti della polizia che lo avevano fermato per controllare i documenti. Lui, però, non ne aveva: ha reagito aggredendo un primo poliziotto con cui ha avuto una colluttazione, poi si è rivolto al collega che ha sparato colpendolo all’addome.

È quello che è successo questa mattina, intorno alle 8, a Lavena Ponte Tresa, in provincia di Varese e al confine con la Svizzera. L’uomo, dall’apparente età di 35 anni, è stato portato all’ospedale di Circolo di Varese in codice rosso: ora si trova intubato in prognosi riservata. Sul posto elisoccorso, automedica, ambulanza e la polizia stradale di Varese.

Articolo in aggiornamento