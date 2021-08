“Il mondo appare eccezionalmente fragile in questo momento”, hanno esordito il principe Harry e Meghan Markle in una nota pubblicata il 17 agosto sul sito della loro Organizzazione no-profit Archewell Compassion in Action. Il riferimento evidentemente è ai fatti di questi giorni in Afghanistan, ma anche al disastro di Haiti. “Siamo addolorati.. abbiamo il cuore a pezzi” hanno dichiarato, per poi aggiungere di essere testimoni col resto dell’umanità del “protrarsi di una crisi sanitaria globale, aggravata dalle nuove varianti (del Covid) e dalla costante disinformazione, che ci spaventa”.

La coppia ha infine invitato i follower a donare ad alcune associazioni in prima linea per questo periodo così critico e proprio qui è nata la polemica, riportata in primis dal Daily Mail. “Hanno elencato solo enti di beneficenza americani.. neanche uno del Regno Unito”, è la critica riportato dal sito inglese. Qualcun altro ha poi definito la dichiarazione “vaga” e “irrilevante”. Eppure Harry sa bene di cosa si sta parlando, dal momento che ha preso parte due volte nel contingente militare britannico e della missione Nato. La prima nel 2008, poi nel 2012, inviato come copilota di elicotteri Apache. Proprio per la partecipazione in prima persona, il principe fu oggetto di minacce da parte dei talebani.