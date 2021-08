Scarlett Johansson è di nuovo mamma. L’annuncio è arrivato ieri, mercoledì 18 agosto, dal marito Colin Jost, che sui social ha scritto: “Ok, ok, abbiamo avuto un bambino. Il suo nome è Cosmo. Lo amiamo molto. Chiediamo privacy”. Per l’attrice di fama mondiale si tratta del secondo figlio: era già diventata mamma di Rose Dorothy nel settembre del 2014, avuta insieme al marito di allora Romain Dauriac (relazione terminata nel 2016).

Qualche indiscrezione sulla gravidanza era trapelata lo scorso mese sul sito Page Six, ma l’attrice ha tenuto un profilo basso preferendo, come spesso ha fatto nel corso della sua carriera, la riservatezza. Johansson, infatti, non si è mai prestata a gossip e pettegolezzi, nonostante di carne al fuoco per gli appassionati di celebrity ce ne fosse. L’attrice di Black Widow, si è sposata tre volte: prima con il collega Ryan Reynolds nel 2008, poi con il giornalista francese Romain Dauriac nel 2014 e infine con l’attuale marito, l’attore Colin Jost, con cui è convolata a nozze nel 2020 a New York.