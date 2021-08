“Per tutti quelli che mi stanno chiedendo continuamente se Jeremy è in vacanza con suo papà Marcell, la risposta è no. Anzi, stiamo ancora aspettando la sua chiamata da quando è rientrato da Tokyo“, queste le parole pubblicate su Instagram ieri 17 agosto da Renata Erika, ex fidanzata di Marcell Jacobs nonché madre di loro figlio Jeremy (nato quando Marcell aveva 19 anni).

Non è la prima volta che Renata lo attacca. Solo qualche settimana fa, proprio poco dopo la vittoria del campione azzurro alle Olimpiadi di Tokyo, su Facebook aveva scritto: “Siamo fieri del tuo risultato CAMPIONE DEL MONDO! Qui qualcuno non vede l’ora di riabbracciarti, spero che un giorno lo capirai!”. Qualcuno le aveva chiesto: “Chi è che lo vuole riabbracciare?” e lei subito: “Suo figlio!“. L’atleta azzurro non ha replicato pubblicamente.