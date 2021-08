Una vacanza “indimenticabile” per le oltre 25 persone ospiti di un hotel di Forio (Ischia), le quali sono dovute ricorrere alle cure dell’ospedale Rizzoli per attacchi di dissenteria. Stando a quanto riportato dall’Ansa, si sono presentati quasi contemporaneamente in ospedale, tanto che la struttura stessa ha richiesto l’attivazione di un protocollo speciale operativo. Sono in corso accertamenti sulla cucina dell’albergo per capire cosa possa essere accaduto e se si tratti realmente di una intossicazione alimentare di gruppo. Attualmente lo stato dei pazienti ricoverati è buono mentre altri, che hanno subito sintomi più lievi, sono rimasti in albergo senza ricorrere alle cure dei sanitari.