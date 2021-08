Dopo l’Ecu di Rimini, il Musica di Riccione e la Villa delle Rose di Misano Adriatico anche il Peter Pan è costretta a chiudere (per 5 giorni) per il mancato rispetto della zona chiude (per 5 giorni): il Peter Pan. D’altronde c’era da aspettarselo, dopo le immagini e i video pubblicati sui social proprio negli ultimi giorni. Assembramenti, calca, mancato utilizzo delle mascherine nonostante la presenza di un migliaio di giovani, ecco cosa hanno riscontrato gli agenti di Polizia. Ospite della serata di ieri 16 agosto era Elettra Lamborghini.