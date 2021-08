“Volevo fare questo video che mi porterà sicuramente tante critiche ma è giusto prendere una posizione. Da circa un anno sto provando a curare una malattia che nasce dalla genetica e che sta uccidendo i miei polmoni. Al momento, sono al quaranta per cento della capacità“, inizia così l’appello ai No Vax di Giovanni Terzi a nome delle categorie più fragili.

“Ascoltate e vaccinatevi, questa la mia testimonianza”, il compagno di Simona Ventura pubblica un post su Instagram per convincere gli altri a vaccinarsi e per raccontare la propria malattia: “Se io a causa di un No Vax prendessi il Covid di nuovo la mia possibilità di sopravvivenza sarebbe limitatissima, quindi tutte le polemiche che vengono fatte non hanno senso né ha senso chi va in giro ad odiare chi si vaccina. Spero di non ammalarmi a causa di chi non si è voluto vaccinare”.



A marzo scorso Terzi e Ventura avevano contratto il virus, la conduttrice fu costretta a rinunciare alla finale del “Festival di Sanremo” dove avrebbe dovuto affiancare Amadeus e Fiorello. Sintomi blandi e ridotti, una situazione sotto controllo ma già all’epoca a “Storie Italiane”, il programma del mattino di Rai1 condotto da Eleonora Daniele, aveva accennato alla sua malattia: “Io ho una malattia polmonare molto seria e sono controllato facendo eparina e tutto perché la mia situazione è diversa ma per ora tutto è sotto controllo”. L’appello dell’opinionista ha ottenuto molte visualizzazioni e parecchi messaggi di sostegno, in primis dalla compagna: “Ti amo, sono orgogliosa di te”, ha scritto sempre sui social Simona Ventura.

Terzi è legato alla conduttrice torinese dal 2019, da tempo hanno annunciato le loro nozze (ancora senza data). È tra le firme del quotidiano Libero, ha diretto la testata online Il Giornale Off e spesso figura tra gli ospiti dei contenitori del daytime di Rai1. Giornali, tv ma anche un passato in politica: è stato assessore al Commercio, moda, design ed eventi del Comune di Milano, scelto dal sindaco Letizia Moratti. Era già finito nel mirino del gossip per la sua relazione con l’attrice Dalila Di Lazzaro, durata cinque anni dal 2006 al 2011.