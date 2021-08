Non si placano le polemiche per il concerto (con maxi assembramento e no-mask) tenuto venerdì 13 agosto da Salmo a Olbia. Ad intervenire ora anche Assomusica, l’associazione che rappresenta la maggior parte degli organizzatori e produttori di musica in Italia, che ha diffuso una nota in cui ha condannato l’episodio, chiedendo inoltre al Governo un confronto immediato. E proprio dal Ministero della Cultura è arrivata in queste ore una precisazione sulla vicenda, probabilmente anche a seguito delle parole di Francesco De Gregori. “Nessuna penalizzazione per il settore della musica, dove sono in vigore per i concerti le stesse misure per lo sport, anzi più favorevoli per i concerti sotto le soglie di 2500 al chiuso e 5000 all’aperto”, ha assicurato in una nota il Ministero. Le disposizioni di sicurezza attualmente in vigore in zona bianca – ha riportato il MiC – prevedono posti a sedere pre-assegnati, obbligo di mascherina, distanziamento e green pass per tutti [..] Per gli spettacoli all’aperto, fino a 5.000 spettatori, nessun limite di capienza degli spazi, mentre oltre i 5.000 spettatori viene applicato il limite di capienza del 50%, lo stesso applicato agli eventi sportivi anche sotto la soglia dei 5.000″.

Dopo due giorni di silenzio, Assomusica ha invece diffuso la seguente comunicazione a riguardo: “A seguito delle nuove disposizioni in materia di partecipazione agli spettacoli dal vivo, entrate in vigore il 6 agosto scorso, stiamo assistendo ad interpretazioni e applicazione delle disposizioni in maniera del tutto arbitraria. Le incertezze prodotte da questa situazione – sia da parte di chi autorizza che, soprattutto, da chi inventa le modalità più ‘performanti’ ai propri interessi e non certo per il bene del settore del live, completamente fermo e privo di adeguati strumenti e risorse – non può che arrecare ulteriori danni alla già profonda crisi di questi ultimi due anni”.

Poi, nel dettaglio: “Esempio eclatante è stata l’esibizione-concerto di Salmo sotto una ruota panoramica ad Olbia. Molto rumore ha fatto sui social ed anche tra gli artisti: per le modalità con cui è stata prevista la partecipazione del pubblico; perché sembra palese che non fosse stato autorizzato dalle autorità, e fosse stata resa nota solo poche ore prima, quasi fosse un rave. ASSOMUSICA, Associazione che rappresenta la maggior parte degli organizzatori e produttori di musica in Italia, non può che condannare episodi del genere, che danneggiano soprattutto gli organizzatori di concerti che lavorano con serietà, rispettano le regole sulla sicurezza e a tutela della salute del pubblico, ma anche e – forse ancor di più – l’immagine degli artisti stessi”.