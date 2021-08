La vigilia di Ferragosto e il caldo torrido non hanno fermato i centinaia di manifestanti del cosiddetto “no paura day” che, come gli ultimi sabato, hanno invaso le vie del centro storico di Torino per protestare contro l’introduzione del Green pass obbligatorio. Al grido di “noi i vaccini non li vogliamo” e “giù le mani dai bambini”, la protesta, che ha raggruppato centinaia di persone senza mascherina, si è mossa dalla centrale piazza Castello verso l’hub del Valentino dove era in corso un open day dedicato proprio alla fascia 12-19 anni.