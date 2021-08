Grande partecipazione all’hub del Valentino a Torino per l’Open day del vaccino anti Covid19 per i giovani tra i 12 e i 19 anni. In molti alla vigilia di Ferragosto si sono presentanti al centro vaccinale che aveva messo a disposizione 1000 posti, 500 su prenotazione e altrettanti per determinate categorie, i giovani della fascia 12-19, appunto, personale scolastico e over 60, spinti anche dal regalo “goloso” messo in palio dalla regione Piemonte: un buono per consumare un cono in una delle gelaterie aderenti all’iniziativa. “Me lo hanno chiesto loro, è stata una loro scelta e io l’ho rispettata visto che sono abbastanza grandi per poter decidere da sole”, ha detto una mamma che ha accompagnato le due figlie minorenni nella mattinata del 14 agosto. L’adesione è stata importante fin dalle prime ore del mattino.