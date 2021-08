Si chiamerà “Memoriale 14.8.2018” e sarà il luogo del ricordo e della testimonianza che sorgerà sotto il nuovo viadotto autostradale sul Polcevera, a Genova, sulle macerie del Ponte Morandi crollato tre anni fa uccidendo 43 persone. “Noi parenti abbiamo fortemente voluto questo Memoriale – spiega Barbara Bianco per il comitato dei parenti delle vittime – il Museo, dedicato al ricordo dei nostri cari, ospiterà alcuni reperti del Ponte tra cui il n. 132, che si ritiene essere all’origine del crollo. Ci auguriamo che tanti bambini e ragazzi possano visitare e vedere con i loro occhi, per sensibilizzarli fin da piccoli, visto che rappresentano il futuro, a non commettere gli errori del passato“. Il Memoriale sarà il primo tassello dell’ambizioso progetto di rigenerazione urbana previsto nell’area del crollo, i lavori dovrebbero durare 18 mesi, a partire dal dissequestro dei reperti da parte della magistratura. Il progetto definitivo è stato presentato oggi a Genova, dall’architetto Stefano Boeri, capogruppo del team che ha vinto il concorso per la rigenerazione delle aree sottostanti e limitrofe al viadotto Genova San Giorgio.

Alla conferenza stampa di presentazione anche il sindaco di Genova Marco Bucci: “Il Memoriale è fatto per tutti coloro che verranno a visitarlo, esattamente come accade con il Ground Zero di New York”