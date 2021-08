A tre anni dalla strage del ponte Morandi i parenti delle vittime hanno partecipato alle commemorazioni organizzate a Genova: “Non possiamo dimenticare quello che è successo – ha raccontato Barbara Bianco del Comitato dei parenti delle vittime, che il 14 agosto 2018 perse il suo compagno Andrea Cerulli – eppure ci sembra che in alto qualcuno se ne dimentichi troppo spesso“. Il riferimento è alle trattative con Autostrade che hanno suscitato perplessità nel comitato ma anche alla Riforma della giustizia votata poche settimane fa alla Camera (e a settembre attesa al Senato). “Domani incontreremo la ministra Cartabia e le chiederemo rassicurazioni in merito al rischio prescrizione, chi ha responsabilità per il crollo deve pagare e non possiamo permettere che non venga fatta piena giustizia”