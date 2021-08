Gemma Galgani pronta a lasciare Uomini e Donne per iniziare una nuova avventura nella nuova stagione del reality La Talpa. È questa l’indiscrezione più chiacchierata del momento, rilanciata da Leggo: la dama del trono over, protagonista indiscussa del dating show di Maria De Filippi, sarebbe intenzionata a cambiare aria, lanciandosi nel mondo dei reality con il reboot de La Talpa, che tornerà sui canali Mediaset nella prossima stagione televisiva.

Tra l’altro, in molti fanno notare come negli ultimi anni Gemma Galgani non sia mai riuscita ad andare oltre i flirt passeggeri con i suoi corteggiatori a Uomini e Donne e come l’arrivo nel programma di Isabella Ricci, la prima tronista transgender, possa toglierle spazio: ecco quindi che un reality darebbe invece alla dama torinese nuova e ulteriore visibilità. Non resta che attendere notizie ufficiali per scoprire se i rumors saranno confermati o smentiti.