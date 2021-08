“Tutto ciò che ho fatto è stato motivato da quell’amore e non vorrei mai essere d’intralcio in alcun modo. E penso che, date le circostanze, il modo migliore per aiutare ora è se mi faccio da parte e lascio che l’amministrazione torni a governare. E quindi, questo è quello che farò perché lavoro per voi”. Così il governatore di New York, Andrew Cuomo, mentre si rivolge ai suoi concittadini in diretta televisiva per rassegnare le dimissioni, dopo le accuse di molestie sessuali ricevute dalla sua assistente Brittany Commisso.