“Non sono un pervertito, sono solo italiano”. Fox News ha scelto la sintesi più brusca per raccontare in uno “strillo” come Andrew Cuomo abbia deciso di gettare la spugna dopo una settimana di pressing senza sosta per farlo dimettere. Dal presidente Biden al Congresso, passando per alcuni dei media più influenti d’America – molti dei quali lo hanno sempre sostenuto e preconizzato per lui un futuro di peso nella politica statunitense -, tutti gli hanno chiesto un passo indietro dopo le accuse di molestie sessuali a 11 donne, contenute nel rapporto della procuratrice generale dello stato Letitia James. Il governatore dello stato di New York ha provato a resistere ma alla fine ha dovuto cedere e ieri ha annunciato le sue dimissione in diretta tv.

Ma davvero Cuomo ha cercato di difendersi usando le brutale sintesi utilizzata da Fox News, per lungo tempo la più rete più fedele a Donald Trump? In realtà no, perché il ragionamento del politico è stato ben più articolato. “Mi scuso profondamente se ho offeso qualcuno: ho avuto troppa confidenza con le persone, uomini e donne. Da italiano, ho sempre baciato e abbracciato in modo disinvolto, ma non ho mai superato il limite con nessuno“, ha detto. Andrew Cuomo si è rivolto in diretta tv ai newyorchesi e visibilmente scosso ha definito fazioso il rapporto che lo accusa di molestie sessuali: “Quando c’è faziosità, attenzione, può colpire chiunque. Accetto la piena responsabilità, sono scivolato ma dietro alle accuse ci sono motivazioni politiche, e sono certo che i newyorchesi capiranno”, ha aggiunto.

A lui si è aggiunto il suo legale, Rita Glavin, che ha puntato il dito contro le undici donne che accusano il governatore di New York di molestie sessuali, arrivando a bollare come “non credibili” le loro versioni dei fatti e poi si è scagliata contro la frenesia dei media nel cavalcare la vicenda. “Il governatore non ha toccato in maniera inappropriata nessuno”, ha aggiunto. Peccato che poche ore prima la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, abbia commentato la vicenda parlando di “una storia di donne coraggiose che hanno raccontato le loro storie”. Del resto, il presidente Joe Biden era stato tra i primi a chiedere il passo indietro del governatore di New York. Le sue dimissioni pongono così fine ai tre mandati del figlio di Mario Matthew Cuomo e soprattutto alla sua carriera politica: Andrew Cuoco fino a pochi mesi fa era non solo lanciatissimo verso il suo quarto mandato ma visto da molti come un futuro leader nazionale già proiettato verso la Casa Bianca.