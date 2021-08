Dopo una notte di lavoro per le squadre dei Vigili del fuoco a causa dei numerosi incendi boschivi nelle province siciliane di Palermo e Messina, e in quelle calabresi di Reggio Calabria e Cosenza, dall’alba 8 Canadair in volo a Castel di Lucio (Messina), Geraci, Gangi e Scillato (Palermo), dove alcune stalle sono state coinvolte dalle fiamme e diverse case sono state evacuate oltre a Bagaladi (Reggio Calabria) e Longobucco (Cosenza).