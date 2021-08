“Ho sbagliato a non vaccinarmi. Grazie alle cure dei medici ora sto un po’ meglio. Ma io ho rischiato la vita, voi vaccinatevi”. È il videomessaggio registrato nell’ospedale di Ribera, in provincia di Agrigento, da una paziente ricoverata a causa delle conseguenze del coronavirus. La donna ha la mascherina per l’ossigeno, parla a fatica e a tratti non riesce trattenere il pianto. “È stata una cosa bruttissima – dice – si sta malissimo”. Tutti quelli intorno a lei, racconta, non sono vaccinati. “Abbiamo sbagliato tutti. Andate subito a vaccinarci“. Il video è stato diffuso sui canali social dell’azienda sanitaria di Agrigento