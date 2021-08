È un Salvo Veneziano furibondo quello che ha deciso di sfogarsi sui social e annunciare le vie legali contro la signora “L”. Il motivo? Le pizze preparate da uno dei suoi “punti vendita” sono arrivate con mezz’ora di ritardo. La signora le ha ritirate ma senza pagare. Veneziano, noto per la sua partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello, spiega:: “Io mi chiedo perché ? Perché? La gente pensa di essere furba! Questa sera nel mio punto vendita di Cologno Monzese per mezz’ora di ritardo su una consegna in via Rossini la signora di cognome L. si è rifiutata di pagare 7 pizze per il valore di 37,00 euro. Naturalmente la mia dipendente al telefono cosa poteva fare? Il ragazzino delle consegne cosa potava fare? Nulla di nulla. Quindi la signora L. si è presa le 7 pizze senza pagare. Ma la gente lo capisce che siamo qui per lavorare? Questa cosa mi ha fatto innervosire parecchio… Sono il primo a offrire birre e fare sconti quando ci sono ritardi, sono il primo che offro pizze a chi ne ha veramente bisogno ma così non ci sto! Io lo chiamo furto.. quindi agirò di conseguenza“.