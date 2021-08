“Quasi 11 mila giorni di te e di me”. Così scrive Lorella Cuccarini pubblicando su Instagram alcune foto abbracciata al marito Silvio Capitta, meglio noto come Silvio Testi, in occasione del loro 30esimo anniversario di matrimonio. La showgirl e il produttore musicale sono sposati dal 3 agosto del 1991, hanno quattro figli e sono ancora innamorati come il primo giorno come si vede dagli sguardi di intesa che si scambiano negli scatti. Lorella Cuccarini ha poi accompagnato il suo post con un cuore e l’hashtag #Casacapitta, celebrando così la ricorrenza che tradizionalmente ribattezzata “nozze di perla“. Migliaia i like e i commenti con gli auguri per l’importante traguardo raggiunto dalla coppia tra questi spunta quello di Samantha De Grenet che ha scritto: “Coppia pazzesca”.

