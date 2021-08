Bill e Melinda Gates sono ufficialmente divorziati. Lo spiega la stampa americana citando la sentenza depositata da un giudice della Corte Suprema dello stato di Washington di lunedì 2 agosto. Sempre secondo i documenti ufficiali dello stato di Washington nessuno dei due ex coniugi pagherà il mantenimento all’altro. Secondo Bloomberg l’aggiornamento patrimoniale, proprio a lunedì scorso, del fondatore di Microsoft segna un patrimonio netto di circa 152 miliardi di dollari e ciò significherebbe, ad occhio, che Bill e Melinda potrebbero valere circa 76 miliardi di dollari ciascuno dopo il divorzio.

Altra nota ufficiale: Melinda non ha intenzione di cambiare il suo nome, quindi continuerà a mantenere il cognome Gates oltre a quello di French. Quando la coppia ha annunciato per la prima volta il divorzio, disse che avrebbe continuato a gestire assieme l’organizzazione di beneficenza Bill and Melinda Gates Foundation, ovvero una dotazione di circa 50 miliardi di dollari. Tuttavia, fonti ufficiali della fondazione hanno affermato il mese scorso che l’organizzazione stava pianificando un periodo di prova di due anni per vedere se la coppia riuscirà a continuare a lavorare insieme in modo efficace. Bill e Melinda Gates hanno annunciato il divorzio nel maggio 2021 dopo 27 anni di matrimonio e 34 di vita di coppia.