Kit Harington ha interpretato uno dei personaggi più amati della serie cult “Il trono di spade” per otto stagioni. L’attore ha prestato il volto a Jon Snow, non senza qualche difficoltà. Durante una intervista al The Jess Cagle Show del broadcast americano SiriusXM, Harington ha rivelato che ha dovuto prendersi un anno di pausa dopo la conclusione dell’epopea della Rete HBO. L’attore 34enne ha detto che la “natura” della serie così violenta, intensa ed emotiva ha avuto ripercussioni anche nella sua vita privata.

“Sono andato incontro a problemi mentali dopo Il Trono – ha detto – e ad essere onesto anche durante la fine. Penso che sia stato direttamente dovuto alla natura dello spettacolo e a ciò che ho fatto per anni”. Così l’attore si è preso una pausa dal set dopo “Il trono di spade” per concentrarsi su sé stesso: “Sono davvero felice di averlo fatto”. Non è un mistero che a maggio 2019 – lo stesso mese in cui sono terminate le riprese – Harington si sia recato in una struttura per la salute mentale e il benessere per cercare aiuto per risolvere “alcuni problemi personali”.

“Proprio quando volevo tornare al lavoro, c’è stata la pandemia”, ha spiegato l’attore che nel frattempo apparirà in un episodio della seconda stagione di “Modern Love” su Amazon Prime da venerdì. “Ho partecipato perché mi sono detto: ‘Perché non fai qualcosa che ti tolga il peso? Perché non fai qualcosa di divertente?’”, ha spiegato. Il 5 novembre Harington sarà anche al cinema protagonista del kolossal “Marvel’s Eternals”.