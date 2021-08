I 60 anni di Obama e scattano le polemiche sul contagio da Covid19. Sui giornali statunitensi non si parla d’altro. Perché tra poche ore nella residenza estiva degli Obama a Martha’s Vineyard in Massachussets sono stati invitati quasi 500 persone per festeggiare il compleanno dell’ex presidente democratico. Nulla di male, apparentemente. Se non fossimo nel pieno della risalita dei casi di contagio di Covid variante Delta.

E se non fosse per il fatto che Princetown, a pochi chilometri dalla residenza Obama, è l’epicentro statale del Massachussets di questa nuova impennata di casi Covid19, oltretutto, come scrivono parecchie fonti giornalistiche statunitensi non di certo no-vax, anche tra vaccinati (le fonti parlano di un 74% sul totale dei positivi ora sintomatici e contagiosi ma non ricoverati). Tornando ad Obama e ai suoi ospiti, tra cui si dice ci siano anche George Clooney, Steven Spielberg e Oprah Winfrey. Perché il problema sembra proprio la mancanza di misure antiassembramento e di protezione durante la serata.

Contattato dalla stampa lo staff dell’ex presidente ha risposto che l’isolotto dove alloggiano gli Obama (e i Kennedy) non è proprio al centro della nuova risalita dei casi, ma, come sottolineano alcuni giornali, non è stata data alcuna rassicurazione sul fatto che gli invitati vengano tamponati o siano obbligati a indossare la mascherina durante il party. Infine, l’assenza di Joe Biden tra gli invitati è stata letta da diversi addetti ai lavori come il segno di un timore preciso da parte del presidente che la festa di Obama possa essere pericolosa per la propria salute, nonostante Bidena sia vaccinato da tempo.