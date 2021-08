Salmo da sempre ha sottolineato l’importanza del legame con la sua terra tanto che vive proprio a Olbia. Il rapper è rimasto profondamente colpito dalla tragedia che si è abbattuta nell’Oristanese, a causa dei terribili incendi che hanno messo in ginocchio la popolazione, devastato aziende, terreni e bestiame. Maurizio Pisciottu, questo il vero nome dell’artista, ha subito comunicato sui social che si sarebbe adoperato per far sentire la sua vicinanza alla popolazione. La prima cosa che Salmo vuole organizzare è una raccolta fondi online, a sostengo delle famiglie in difficoltà, che a breve sarà ufficializzata, in previsione ci sarà anche un concerto benefico che – a quanto risulta a FqMagazine – avrà dei tempi di organizzazione più lunghi a causa della burocrazia, ma Salmo risulta essere più che determinato. “Sono disposto a farmi arrestare pur di suonare dal vivo!”, aveva promesso sui social.

Intanto la Croce Rossa Italiana con un post su Facebook ha reso noto che l’artista ha donato “alle popolazioni colpite dagli incendi 10.000 piantine d’ulivo e delega Croce Rossa Italiana – Comitato di Oristano allo smistamento e alla distribuzione in tutto il territorio colpito dagli incendi. Ettari di boschi andati in fumo. Un popolo messo a dura prova che senza nessun potere guarda cadere a pezzi gli sforzi di una vita, case e aziende e vede morire i propri animali senza riuscire a salvarli. Tutto questo spezza il cuore non solo di chi vive in prima persona questa triste devastazione, ma di tutti i sardi che vedono la loro terra come una madre da proteggere e da amare. Ma le difficoltà tirano fuori il vero carattere dei sardi e davanti alla Sardegna che brucia, arriva un grande gesto di solidarietà”.