Si sono rimessi insieme facendo avere un impennata di citazioni di Amici mai di Venditti. Sono ancora belli, famosi, senza dubbio ricchi e parrebbero anche innamorati. Il mondo del gossip giubila per Jennifer Lopez e Ben Affleck di nuovo fidanzati. Noi pure, qui nella redazione di FQMagazine, nonostante siamo disillusi e poco amanti del pettegolezzo (ce ne occupiamo perché è uno sporco lavoro che qualcuno deve pur fare), tifiamo per i due, anche perché finalmente le pagine dei rotocalchi sono in balia di due cinquantenni e questo ci fa nutrire speranze per un futuro fatto di ritorni di fiamma e nuove vite. In ogni caso, i due sono a Capri in vacanza. Tra le tante cose che Ben e Jen non hanno (immaginiamo, non saranno perfetti) c’è il buon gusto. I ‘Bennifer’ (così li chiamano nel roseo mondo del gossip fin dai primi duemila, potete farlo anche voi a casa: vi chiamate, per esempio, Sara e Alessandro? Potete essere i Sarandr) si godono il mare a bordo di Valerie, un mega yacht battente bandiera Saint Vincent e Grenadine che cosa 110 milioni di euro. 85 metri, 9 cabine, spam, piscina, eliporto. Ora, va da sé che ognuno spende i propri soldi come vuole ma c’è da scommettere che si possa passare una bella vacanza anche in uno yacht di 40 metri, meno vistoso (e inquinante, anche se si tratta comunque di una ‘bomba a mano’ per il mare) e più difficile da ‘individuare’ per mantenere privacy. Che dire poi di una bella casa nascosta in Costiera o in un altro magico posto sul mare, in Italia, con un gommone da prendere al mattino per visitare le calette più belle? Bennifer, siamo felici per voi ma la classe non sta passando dalle parti di Valerie.

ps. Abbiamo dovuto tagliare l’immagine perché secondo le dimensioni previste dal magazine la nave è troppo lunga