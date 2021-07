Sono ormai settimane che si rincorrono le voci sulla fine dell’amicizia tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi. I due, che si erano conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip 5 ed erano diventati molto amici: ora, quello che è certo è che non si seguono più su Instagram (e di questi tempi, può essere considerata una “prova incriminante”). A rendere ancora più misterioso il tutto ci ha pensato Alba Parietti, mamma di Francesco Oppini. La showgirl ed opinionista torinese ha scritto sui social: “Un’amicizia che è potuta terminare non è mai stata sincera, se hai voluto bene a qualcuno non userai mai le sue confidenze, le sue cadute, le sue debolezze per fargli male e soprattutto per amore verso te stesso non lo permetterai agli altri. Farlo per affermare se stessi è un’offesa irrimediabile verso se stessi. Perché ogni ferita che procuri a chi hai amato e ha avuto fiducia in te, la procuri alla tua speranza e al tuo amor proprio. Sarai, se lo farai solo più solo e più triste”.

Poi: “Tradire o attaccare un amico significa non aver mai creduto nel sentimento più profondo che l’amicizia comporta, cioè il sostegno reciproco”. E ancora in un lungo post Instagram (riportato anche da Oppini) sembra far riferimento a qualcosa del passato che è emerso solamente adesso: “Trovo surreale decontestualizzare e far risultare attuali delle fresi che, per quanto infelici, sono state scritte più di 8 anni fa e tra l’altro in un contesto goliardico. Nel frattempo sia il nostro linguaggio che la società in cu viviamo si sono evolute e queste parole, che ripeto essere sbagliate, non fanno più parte del nostro gergo”. Infine ha concluso: “Suggerisco a chi si è dedicato a questa ricerca certosina, con il solo scopo di ferirmi e di ledere la mia immagine, di andare a ripescare anche post più recenti (vedi ultimi 5 anni) nei quali prendo apertamente posizione in favore della comunità LGBTQ+”.

Cosa sarà accaduto dunque? I motivi, mai confermati pubblicamente, potrebbero essere molteplici. Tra questi un video in cui Francesco Oppini ride della parole “Ricch*one“, fino ad un botta e risposta tra Zorzi e un amico del figlio di Alba Parietti che avrebbe scritto un post che ha scatenato la rabbia dell’ultimo vincitore del GFVIP. “Ma le leggi non le approvano Parlamento e Senato? Chiedo per un amico…”, si legge. Allora l’influencer milanese ha risposto al vetriolo con un tweet: “Se chiedi per un amico, il tuo amico può chiedere direttamente a me. Carissime cose a te e famiglia”.