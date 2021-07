“Tutte le Regioni sono caratterizzate da una crescita, alcune hanno superato i 50 contagi ogni 100mila abitanti. Se si guarda l’età degli infetti, l’età mediana è scesa a 27 anni. Più stabile quella dei ricoverati in ospedale, 49, e quella di chi va in terapia intensiva, 63″. A dirlo il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, nel corso del punto settimanale sull’andamento dell’epidemia in Italia.