Luigi, il figlio più piccolo di Silvio Berlusconi, e la moglie Federica Fumagalli sono diventati genitori per la prima volta. È nato il 13esimo nipote dell’ex premier e il nome scelto dalla coppia è chiaramente un omaggio a lui. Come riportato da Chi Magazine in un post Instagram di ieri 28 luglio, il piccolo, del quale non è stata pubblicata alcuna immagine, si chiama Emanuele Silvio.

Luigi, 32 anni, è nato dall’amore tra Silvio Berlusconi e l’ex moglie Veronica Lario. Federica, 31 anni, è nata invece in provincia di Lecco da una famiglia di imprenditori. Laureata in Giurisprudenza, si occupa di pubbliche relazioni, eventi e comunicazione. Lui è laureato in Economica e Finanza e dal febbraio 2014 è presidente del cda di Holding Italiana Quattordicesima mentre già dal 2012 è consigliere di amministrazione di Fininvest. La coppia, convolata a nozze nell’ottobre 2020, si è formata 10 anni fa mentre entrambi erano studenti all’Università Bocconi di Milano.