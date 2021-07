Chiara Nasti, classe 1998, influencer campana seguita da 1.9 milioni di follower su Instagram, ha deciso di lasciare momentaneamente il mondo dei social, cui è molto legata. Il motivo? “Si è persa e ora vuole ritrovarsi”. Lo ha annunciato lei stessa ieri 28 luglio con un lungo post. “Ho bisogno di prendere una pausa dei social, amo chi mi supporta da sempre ma in questo momento voglio dedicare del tempo a ‘CHIARA'”, ha esordito lei. Poi ha spiegato: “Ho capito di aver perso me stessa, col mio modo di fare essendo una persona super sensibile e certe cose non sono riuscita a prenderle con la leggerezza di una ragazza di 23 anni essendo sempre sotto giudizio”. Infine ha concluso: “Voglio ritrovarmi nella maniera più serena possibile e sicuramente per un periodo lontano da internet. Vi voglio bene, Chiara”.

L’ex fidanzata di Nicolò Zaniolo, nonché ex concorrente dell’Isola dei Famosi 2018 (dopo una settimana si ritirò dal programma), ha così preso una decisione inaspettata alla quale sono seguiti numerosi commenti. “Ti amo sorellina”, ha scritto la sorella Angela (ex tronista di Uomini e Donne). “Per te, sempre con te”, ha commentato qualcun altro. “Ecco, magari approfitta di questa pausa per ripassare l’italiano”, ha invece scritto una ragazza riferendosi ad un errore nel post dell’influencer (d’avanti invece di davanti). E ancora qualcun altro, ironico: “Se è una pausa studio per imparare l’italiano ok“.