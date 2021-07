Un’atleta e il suo allenatore. Due persone che si amano. Pare un romanzo ma è la storia di Federica Pellegrini e Matteo Giunta. Lei ha detto ‘addio’ alle gare internazionali dopo queste Olimpiadi di Tokyo 2021 e ha detto al mondo, letteralmente”, del suo amore per il coach. In una intervista al Corriere della Sera si è aperta come mai prima. Lui no, meno: “Fede è venuta da me e mi ha detto: mi sa che ti ho messo un po’ in mezzo… Sono contento che in questo turbinio di emozioni lei si sia aperta anche oltre lo sport, ma io sono un tecnico federale, non mi sembrerebbe corretto parlare all’Olimpiade della mia vita privata”. E Federica, o La Divina come tutti la chiamano? Lei racconta che “era il segreto di Pulcinella, tutti sapevano”. Poi la schiettezza: “A volte una storia importante dentro un gruppo di lavoro destabilizza. All’inizio non è stato facile, io ero abituata a vivere tutto alla luce del sole, però sono contenta che siamo riusciti a mantenere la riservatezza. Adesso, inevitabilmente, possiamo fare quello che vogliamo“. Lei progetti per il futuro non ne fa, “verranno”, dice. Ma aggiunge che nel suo rapporto con Giunta “non cambierà niente” ora che la sua vita, forse, si appresta a essere spettacolo e tv. Sempre a brillare, Federica.