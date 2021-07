Gelo, neve e temperature a -8 gradi: è successo in Brasile, durante la notte tra il 28 e il 29 luglio. Dopo che Cina e Germania sono state devastate dalle alluvioni e in Sardegna decine di migliaia di ettari sono stati distrutti dai roghi, l’inaspettato freddo che ha colpito improvvisamente più di 20 città brasiliane è l’ennesimo segno di un clima anomalo che non risparmia nessuna parte del mondo. Nel Paese sudamericano ora è inverno, ma anche in questa stagione di norma le temperature non scendono sotto i 5 gradi.

L’ondata di gelo ha investito prevalentemente le località degli stati meridionali di Santa Catarina, Paranà e Rio Grande do Sul. Quest’ultimo – il più importante del Brasile meridionale, al confine con Uruguay e Argentina – ha visto cadere nella notte neve e pioggia gelata. A riportarlo è stata la società di meteorologia Climatempo.

Nem parece que é no Brasil ???? https://t.co/AhSr0ag4yy — Gabriel Martins (@gahmartinx) July 29, 2021

Le nevicate più abbondanti si sono verificate nelle città della cosiddetta Serra Gauchà di Gramado e Canela, dove strade e alberi sono stati ricoperti di bianco per la gioia dei turisti che visitano la regione in questo periodo dell’anno. La città di Bom Jardim da Serra, nello Stato di Santa Catarina, oggi ha registrato una temperatura di -8,6 gradi, mentre nella capitale, Florianopolis, il termometro ha segnato 4 gradi. L’ondata di freddo sta colpendo anche lo Stato di San Paolo, in particolare nella regione sud-orientale, dove alcune stazioni della metropolitana sono state attrezzate per accogliere di notte i senzatetto.