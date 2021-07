A partire dal 6 agosto per accedere a diverse attività sarà necessario esibire il freen Pass. I controlli, che dovranno essere effettuati dai gestori o da eventuali delegati, avverranno attraverso l’app VerificaC19. Sarà sufficiente inquadrare il codice QR per controllare la validita’ del certificatL’applicazione è stata sviluppata dal ministero della Salute ed è già disponibile per i dispositivi Android e iOS