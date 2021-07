A poche settimane dall’annuncio social in cui raccontava la terribile diagnosi di un tumore al seno, la ex dama del Trono Over di Uomini e Donne Luisa Anna Monti si è sottoposta all’intervento chirurgico già anticipato ai numerosi fan. “Buongiorno amiche e amici adorati.. qui non si smette di sorridere neanche dopo 7 ore di intervento“, ha esordito lei in una lunga didascalia che accompagna uno scatto in cui è ritratta nel letto dell’ospedale. Il sorriso sotto alla mascherina e la mano con il pollice all’insù, l’operazione è andata bene: “Finalmente abbiamo dato morte e sepoltura alla bestiaccia maledetta!“.

Poi ha ringraziato le numerose persone che le sono state accanto in questo periodo così difficile, con particolare riferimento non solo alla famiglia ma soprattutto ai medici e agli infermieri che l’hanno seguita. “Sono angeli meravigliosi quelli del Policlinico Gemelli (di Roma, ndr) che ogni giorno si prendono cura dei pazienti con dedizione e amore”, ha scritto il volto noto del talk dei sentimenti condotto da Maria De Filippi. E proprio allo staff del programma ha rivolto un pensiero: “Un abbraccio alla redazione di Uomini e Donne e un abbraccio a tutti voi che mi avete sostenuto con coraggio, forza, positività e un sorriso bello come il sole”.

Tanti i commenti di supporto, tra questi anche quello di Gemma Galgani e altri volti noti della trasmissione di Canale 5 come Anna Tedesco, Valentina Autieri, Ida Platano ed Elisabetta Simone. Infine, Luisa Anna ha aggiunto: “La prevenzione è tutto e può salvare la vita. Non è esibizionismo.. le prove vanno affrontate [..]”.