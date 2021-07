Si sarebbero dovuti sposare presto ma lei ha scopert0 di avere un tumore. Parliamo di Luisa Anna Monti e Salvio Calabretta, volti noti del Trono Over di Uomini e Donne. A dare la notizia è stata lei stessa a Uomini e Donne Magazine: “In questo momento è come se stessi camminando sui carboni ardenti: ho da poco scoperto di avere un tumore […] Entrambi i miei genitori sono morti di cancro, mio padre cinque mesi fa e mia madre quando ero ancora una ragazzina, e io stessa ho avuto anni fa un tumore maligno alla tiroide”, ha esordito la 49enne. E poi ha aggiunto: “Per questi motivi sono una donna che fa molta prevenzione. Ho fatto qualche settimana fa una mammografia in tomosintesi e un’ecografia dove è venuto fuori che sono affetta da un carcinoma maligno al seno al primo stadio. Se non avessi fatto questi controlli ogni sei mesi non mi sarei accorta di nulla”.

Accanto a lei c’è Salvio, conosciuto nello studio di Maria De Filippi circa due anni fa: “Lui è premuroso e protettivo. Piange insieme a me e mi sostiene in tutto. Averlo incontrato è stata una grande fortuna”, ha detto. Solo qualche ora fa, tramite Instagram stories, ha poi condiviso con i follower il primo passo verso la nuova battaglia contro il cancro: “Eccomi, ciao a tutti… io sono al Policlinico Gemelli per la pre-ospedalizzazione. Qui c’è anche il nostro Papa, so che sta bene. Ci sono i giornalisti e niente… grazie per il vostro immenso affetto. Vi voglio bene. Sono una guerriera, non mollo!”.