Giorgia Soleri non si tira indietro. Quando si tratta di sdoganare un tabù, come quello della patologia di cui soffre, quando c’è da schierarsi con il Ddl Zan, in tema di parità di diritti. Così è anche contro l’odio social. La fidanzata di Damiano dei Maneskin ha postato una story su Instagram con una delle tante offese pesantissime che riceve: “‘Ti odio, sei una tr** che merita di morire nel peggiore dei modi’. E anche oggi, la gente ce la fa domani. Riassunto chiaro e diretto dell’odio che ricevo quotidianamente (ma ricevo anche dei messaggi meravigliosi e delle parole di affetto incredibili, bisogna dirlo che è pieno di cuori di panna, non sono tutti stron**). Me ne vado a dormire va, che stanotte ore di sonno due a dir tanto“. Queste le sue parole. E questo forse il modo migliore per trattare con chi usa i social per minacciare, offendere: mostrare, ribattere e poi guardare avanti.