Dodici giorni per Louis, terzogenito del principe William e Kate Middleton e due mesi per Lilibet, secondogenita del principe Harry e Meghan Markle. L’atto ufficiale riportato sul sito Royal U.K che mostra gli eredi al trono in linea di successione è diventato oggetto di attenzione da parte dei tabloid britannici. Perché? Per la tempistica con la quale è comparsa Lilibet. È vero che prima di lei ci sono Carlo, William, George, Charlotte, Louis e suo fratello Archie, quindi non era proprio questione di massima priorità. Ma secondo i rumors sarebbe stata una mossa per far stare in attesa Harry e Meghan. Linea di successione sì o no? Una forma di “punizione”, insomma, inflitta dalla Regina. Per l’intervista con Oprah ma anche per la biografia del principe secondogenito di Diana che sta per uscire e che promette di essere una “bomba” a palazzo.