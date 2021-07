Quando ha sentito la sua vicina di casa urlare a gran voce e con insistenza per diversi minuti, ha subito pensato al peggio. Una rapina o un atto violento. Così, non ci ha pensato un attimo e ha subito dato l’allarme chiamando i carabinieri che in breve tempo sono giunti sul posto. È stato a quel punto che i militari hanno fatto la clamorosa scoperta: in casa c’era una coppia francese, 50 anni lui e 35 lei, impegnata in un rapporto sessuale decisamente appassionato. I fatti sono accaduti nei giorni scorsi a Borriana, nel biellese, come riferisce La Stampa: per i due amanti focosi è arrivato un invito a consumare la propria passione in modo meno rumoroso.