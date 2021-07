“Un bellissimo progetto che nasce dall’amore e dall’unione con i miei fratelli”: così Belén Rodriguez in un post Instagram pubblicato ieri 27 luglio sul proprio profilo ha presentato la nuova linea di cappotti e tute over che ha ideato insieme ai fratelli Cecilia e Jeremias dal nome Hinnominate. Neanche a dirlo, il sito del brand è stato preso d’assalto. “Siete in tantissimi, stiamo lavorando per fare in modo che gli acquisti siano più facili e veloci. Spero che vi piaccia la collezione”, ha detto Belen ai suoi 10.1 milioni di follower.

Ed effettivamente le sue creazioni sembrano aver riscosso già un grande successo, nonostante il lancio in piena estate: “Sono bellissimi“, ha scritto qualcuno. Oppure: “La collezione è molto bella, complimenti a tutti e tre”. Ma sarà alla portata di tutti? I prezzi sono piuttosto vari: si passa da una maglietta al costo di 29 euro fino a cappotti che costano 279 euro.