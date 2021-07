“Eccomi ancora qua, chissà quando finirà”. Mara Venier sfoga così tutta la sua rabbia per l’iter ospedaliero che sta affrontando dallo scorso maggio, ovvero da quando a causa di un impianto dentale mal riuscito ha subito una lesione ad un nervo facciale con conseguente paresi facciale. La conduttrice è ora dovuta tornare in ospedale, non si sa se per una visita o per un nuovo intervento: nelle scorse ore è stata lei stessa a pubblicare un breve video su Instagram in cui varca le porte del Policlinico Umberto I di Roma inquadrando il maxi cartello sopra all’ingresso del reparto di chirurgia maxillo-facciale e chiedendosi “quando finirà“, con un tono di voce che lascia trasparire tutta la sua stanchezza per questa situazione che si protrae da ormai due mesi.

Nelle ultime settimane Mara Venier ha cercato di ritrovare serenità e positività stringendosi attorno alla sua famiglia, prendendosi cura del nipotino e partecipando alla festa di compleanno del suo ex, Jerry Calà, all’Arena di Verona, occasione in cui aveva anche scherzato con i giornalisti de Ilfattoquotidiano.it sui tradimenti subiti proprio per mano di Jerry Calà.