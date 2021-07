“Il tour non è stato interrotto ma è stata spostata una data. Non c’è nessuna emergenza né angoscia. Pensate quante notizie, molto più importanti, vengono raccontate in questo modo, screditando tutti quei giornalisti veri ed onesti che raccontano le vicende per come sono”. È nelle parole della stessa cantante quanto accaduto nei giorni scorsi: Loredana Berté si è sottoposta a un intervento chirurgico, tutto è andato per il meglio ma c’è stata la necessità di rimandare una data del tour. E lei ha voluto spiegare che tutto il sensazionalismo attorno alla sua salute non aveva alcuna ragione di esistere: “Capita sempre più spesso che piccole testate e/o blog riportino titoli sensazionalistici -si legge ancora – ingigantendo la realtà, solo per fare qualche views in più. Ne sono recentemente rimasta vittima anche io con titoli come: ”Ore di angoscia per Loredana Bertè” e “I suoi fan distrutti”… Quando sulle mie pagine ufficiali era stato spiegato chiaramente che NON era niente di grave e che sarei “tornata in pista” prestissimo. Io ho dovuto fare un piccolo intervento, sono in convalescenza, ma piano piano mi sto riprendendo”. Forza Loredana, ti aspettiamo!