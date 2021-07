Una foto sul water, poi la frase sulla Sardegna e infine lo scatto con Rocco Siffredi. L’unico filo conduttore di questi tre tasselli è Tommaso Zorzi, l’ultimo vincitore del Grande Fratello Vip nonché opinionista dell’Isola dei Famosi 2021. L’influencer milanese nella giornata di ieri 25 luglio ha pubblicato su Instagram alcune stories nelle quali ha raccontato di essere in viaggio per raggiungere Rocco Siffredi: “Ti starai chiedendo: dove vai vestito così e a fare cosa? Ti do un nome e cognome: Rocco Siffredi. E cosa faremo? Non te lo dirò, lo scoprirai su questo canale”, ha esordito.

Poi, dopo aver appreso che l’aereo sarebbe partito in ritardo, ha deciso di trascorrere il tempo mangiando: Nutella b-ready, Kitkat, Kinder bueno e pizza con salame piccante, di tutto e di più. Passano due ore e il giovane milanese pubblica uno scatto su un water, presumibilmente quello dell’aereo. Se ne vanta. Poco dopo incappa in una gaffe che ha fatto arrabbiare gli utenti di Twitter. Nell’arco di 15 secondi, Zorzi ha affermato: “Ho documentato i bisogni fisiologici davanti a 2 milioni di persone […] detto questo chiudiamo il capitolo e apriamo quello ‘Sardegna’, alla quale tra l’altro esprimo la mia solidarietà per gli incendi“.

Sembrano scivolargli addosso le numerose critiche ricevute: “Se la comunicazione è questa…”, ha scritto qualcuno su Twitter. Oppure: “Che schifo, sempre peggio“, ha commentato qualcun altro. E poi ancora: “Tutto già antico… le comunicazioni dal ces*o alla Sgarbi. Vuole essere avanguardia e invece è già il rudere di una vaga intenzione di notorietà. Noia”. Ma i fan lo difendono: “Scandalizzarsi così tanto per il nulla… siete finti puritani”.