Gwyneth Paltrow cerca di rompere un tabù. Quello della menopausa. Le donne ne parlano poco eppure per alcune (come la stessa attrice, entrata in perimenopausa a 43 anni) arriva abbastanza presto. In ogni caso, arriva ed è una fase della vita che porta con sé cambiamenti fisici e mentali. Una dieta equilibrata, esercizio fisico, un medico che segua ‘il percorso’: necessità. La Paltrow, nel suo sito Goop (dove vende una varietà di cose: dalle creme agli integratori, fino alle candele al profumo di vagina, la sua) propone una ricetta per un frullato, pare, “eccezionale per il controllo del peso”. Come già fatto in passato, cerca di porre l’attenzione su un’età che è bellissima e che non deve essere affrontata con timore. La sua ricetta? Concentrato di cannella, poi basilico santo che é utilizzato largamente nella cucina mediterranea e del Sud-est asiatico per il suo profumo persistente: nelle tradizioni della religione Hindu è considerato una pianta sacra che identifica Lakshmi, la sposa di Vishnu, simbolo dell’armonia, della bellezza e dea della fertilità. E poi? Mirtilli, cacao, avocado, una bevanda già pronta. Gwyneth è convinta che aiuti molto il metabolismo…