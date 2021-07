Il punto d’incontro tra il duo Draghi/Cartabia (da un lato) e il Movimento 5 stelle col suo presidente in pectore Giuseppe Conte (dall’altro) può arrivare su un concetto semplice: nessuna improcedibilità nei giudizi su reati di mafia e terrorismo. Cioè una delle principali modifiche chieste dai pentastellati al testo della riforma del processo penale licenziato dal Governo. All’inizio della settimana decisiva per l’approvazione – l’arrivo in Aula alla Camera è fissato a venerdì – un retroscena di Repubblica dà l’accordo per fatto: nell’elenco dei reati per cui la “ghigliottina” non vale, oltre a quelli puniti con l’ergastolo, entrerebbero le fattispecie di criminalità organizzata di stampo mafioso e terroristico (i cui processi, peraltro, già adesso godono di una corsia preferenziale, essendo gli imputati quasi sempre detenuti). In questi casi la prescrizione resterebbe quindi bloccata dopo la sentenza di primo grado (in base alla riforma Bonafede) senza il rischio di estinzione del processo per “sforamento” del termine di due anni in Appello o uno in Cassazione. A quanto riporta il Corriere, Conte e Draghi si sono sentiti al telefono più di una volta tra venerdì e sabato, con l’ex premier a insistere sul punto (“Non possiamo permettere che anche un solo processo di mafia salti a causa della riforma”) lanciando però messaggi distensivi rispetto all’ipotesi di una resa dei conti in Aula.

Una mediazione, quindi, per scongiurare i rischi sulla tenuta del sistema di contrasto alle mafie paventati da voci autorevoli, quali il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri e il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho, ascoltati nei giorni scorsi in audizione alla Camera. E su cui – riporta sempre Repubblica – c’è anche l’accordo di Enrico Letta, allineato a Conte nell’esigenza di mettere al sicuro procedimenti delicati. “In questa settimana si faranno gli ultimi aggiustamenti, poi un testo andrà votato”, dice il segretario Pd al Corriere, “il nodo giustizia doveva arrivare e si stanno cercando soluzioni. Io sono fiducioso, perché Draghi e Cartabia hanno mostrato grande flessibilità”. I dem da parte loro insistono sul cosiddetto lodo Serracchiani, dal nome della capogruppo a Montecitorio: per permettere agli investimenti sul sistema-giustizia di produrre effetti, il termine per concludere l’appello è allungato a tre anni, invece di due, per tutti i reati fino al 2024. Un’altra possibile modifica riguarda il momento da cui far partire il conto alla rovescia: nel testo del governo è fissato alla scadenza del termine per impugnare, il M5s chiede di farlo decorrere dalla prima udienza del grado di Appello (come prevedeva, peraltro, la stessa commissione Lattanzi incaricata da Cartabia di elaborare la proposta di riforma).

Questa mattina intanto si riunisce l’ufficio di presidenza della Commissione giustizia della Camera che dovrà decidere su un altro nodo emerso nei giorni scorsi: la richiesta di Forza Italia – sostenuta dal resto del centrodestra e da Italia Viva – di allargare il campo d’azione della riforma, modificando gli articoli del codice penale che disciplinano l’abuso d’ufficio e gli altri reati contro la pubblica amministrazione. Per il presidente, il 5s Mario Perantoni, gli emendamenti presentati dagli azzurri a questo scopo sono inammissibili, perché non rientrano nell’oggetto del testo del governo. Ma il capogruppo di Forza Italia in Commissione, Pierantonio Zanettin, ha insistito argomentando che la riforma prevede “un doppio binario tra i reati comuni e quelli contro la p.a.”. Deciderà l’ufficio di presidenza, che si riunisce alle 12.15 (l’appuntamento è slittato due volte) con la partecipazione dei capigruppo: se gli emendamenti passassero, i tempi della discussione e del voto dovrebbero giocoforza slittare, mettendo a rischio l’obiettivo di una prima approvazione entro l’estate.