“Non facciamoci prendere dalle polemiche sul Green pass. Continuiamo a vaccinarci: è per il nostro bene, per il bene delle persone fragili e della comunità”. Lo ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, intervenendo al Sestriere alla inaugurazione della mostra sulle Olimpiadi invernali di Torino 2006