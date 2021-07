Anche a Milano come a Roma sono state migliaia le persone scese in piazza sabato 24 luglio contro l’obbligo del green pass per alcune attività introdotto del Governo. I manifestanti, tutti senza mascherine hanno urlato in coro “libertà, libertà” accompagnandolo con il battito di mani. In piazza Fontana, alcuni giornalisti sul posto per seguire l’iniziativa sono stati aggrediti da un gruppo di manifestanti, che hanno urlato loro “venduti”, cercando di allontanarli anche con degli spintoni