Lo chef Mario Batali e l’imprenditore e volto della televisione Joe Bastianich dovranno risarcire circa 20 dipendenti, vittime di molestie nei loro ristoranti di New York. I due, soci in affari con il Batali&Bastinich Hospitality Group dovranno pagare 600mila dollari alle donne che hanno denunciato di essere state molestate sessualmente mentre erano a lavoro in tre dei popolari ristoranti della Grande Mela.

Secondo la procuratrice dello stato di New York, Letitia James, che ha svelato la somma, quello dei locali dei due imprenditori era un ambiente di lavoro permeato da una cultura sessuale e fatto da ricatti e ritorsioni in violazione delle leggi cittadine e statali a difesa dei diritti umani. “Batali e Bastianich hanno permesso che si sviluppasse un ambiente di lavoro intollerabile con comportamenti vergognosi e inappropriati in qualunque situazione”, ha scritto la procuratrice James, aggiungendo come “la celebrità e la fama non assolvono nessuno se deve essere perseguito dalla legge”. Lo scorso aprile, proprio a causa dello scandalo, il più famoso ristorante aperto da Batali e Bastianich a Manhattan, Del Posto, aveva chiuso i battenti. E lo stesso Batali, uno dei più famosi chef degli Stati Uniti, negli anni era stato accusato diverse volte di molestie sessuali dalle sue stesse dipendenti, tanto da decidere di uscire, nel 2019, dalla società che aveva creato con l’ex conduttore di Masterchef.

Il risarcimento è frutto di un patteggiamento arrivato dopo un’indagine avviata grazie alla denuncia delle stesse dipendenti. A pagare ora sarà anche la società che Batali e Bastainch avevano creato al tempo del loro sodalizio, il Batali&Bastianich Hospitality Group.