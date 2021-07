È precipitato per circa 50 metri durante la discesa in corda doppia di una parete del Dente del Gigante. È morto così un alpinista italiano. Originario di Cortenova, Lecco, il 65enne Francesco Galperti si trovava sul versante francese del Monte Bianco nel pomeriggio del 22 luglio insieme a due compagni di cordata, anche loro italiani, illesi ma sotto choc. Galperti è deceduto per le ferite riportate durante la caduta e nulla sono serviti i tentativi di rianimazione. “Cecco aveva fatto scalate impegnative ed era benvoluto da tutti. Quando organizzavamo attività legate all’alpinismo chiedevamo spesso la sua collaborazione – ha detto il sindaco di Cortenova – dopo che questo incidente ce lo ha portato via, speriamo che riposi in pace nel silenzio delle sue montagne”. Il Dente del Gigante è una vetta che fa parte del gruppo di Rochefort.