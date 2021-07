Dopo mesi di indiscrezioni, paparazzate e migliaia di articoli sulla reunion delle reunion, Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno deciso di ufficializzare il loro ritorno di fiamma e vincere a mani basse il titolo di “coppia dell’estate 2021”. I Bennifer sono tornati e non hanno nessuna intenzione di andarsene: fatte le dovute presentazioni in famiglia, con i rispettivi figli, e solleticata a dovere la curiosità dei fan, sono usciti allo scoperto partecipando al loro primo evento mondano, il compleanno dell’amica Leah Remini, attrice molto popolare in America e protagonista di serie come Bayside School e Family Tools.

La prima foto social di JLo e Ben Affleck – Che la coppia abbia ripreso a frequentarsi è il segreto peggio custodito della storia del gossip. Poche settimane dopo la fine della sua storia con l’ex campione di baseball Alex Rodriguez – con il quale aveva già pianificato due volte il matrimonio, saltato prima a causa della pandemia poi definitivamente per un presunto tradimento di lui -, Jennifer Lopez ha ritrovato Ben Affleck, suo storico ex fidanzato. I due furono fidanzati dal 2002 al 2004 lasciandosi poi a un passo dalle nozze e prendendo ognuno la sua strada sentimentale: lui si è poi sposato con un’altra Jennifer, la Garner (con la quale ha avuto tre figli, Violet, Seraphina e Samuel), JLo invece andò all’altare con il cantante Marc Anthony, da cui ebbe due gemelli, Emme e Max. Entrambi hanno poi avuto altre lunghe relazioni e dopo essersi ritrovati single più o meno nello stesso periodo, hanno ripreso i contatti. L’intesa tra di loro evidentemente non è però mai scemata, tanto che da mesi sono inseparabili e poche sere fa hanno deciso di uscire allo scoperto presentandosi mano nella mano al party di Leah Remini, che sul suo profilo Instagram ha poi postato un video della festa in cui compaiono anche la Lopez e Affleck, abbracciati e felici (a 0.32). Una mossa strategia anche per zittire chi dice che la loro storia sia solo una mossa di marketing.

La Lopez parla dell’amore ritrovato – Non siamo ancora arrivati alla foto ufficiale sui rispettivi profili social, ma lo scatto alla festa della Remini è un’ufficializzazione in piena regola e in poche ore il fotogramma è diventato virale. Del resto, perché nascondersi se le cose vanno bene? Dopo l’abbraccio agli Hamptons (il giorno dell’Indipendenza) e il bacio appassionato intercettato a Malibu dai paparazzi, anche le parole di Jennifer Lopez durante una lunga intervista ad Apple Music 1, hanno sgombrato il campo da ogni dubbio. “Sono super felice, non sono mai stata meglio”, ha ammesso. “Voglio che le persone che mi sono vicine e che si prendono cura di me sappiano che sto attraversando un momento bellissimo. Sono arrivata ad un punto che sto bene con me stessa e ho capito che quando raggiungi questo step, poi ti succedono cose straordinarie, che non avresti mai immaginato che sarebbero accadute di nuovo”. Pur non citando mai direttamente Affleck, il riferimento a lui è evidente.

Una nuova casa a Los Angeles per JLo – E se tre indizi fanno una prova, nel loro caso siamo davanti all’evidenza più totale. Con un ulteriore dettaglio che fa capire quanto i due credano che il loro sia un ritorno di fiamma e non una minestra riscaldata, come invece pensano i più maligni. La coppia si sta infatti muovendo sottotraccia per accorciare le distanze e da settimane Jennifer Lopez sta cercando casa a Los Angeles: niente convivenza all’orizzonte, ma l’attrice punta a trovare in breve tempo una nuova villa dove potersi trasferire da Miami con i suoi figli, i gemelli Emme e Max, 13 anni. Solo un anno fa era a un passo dallo sborsare 1,4 milioni di dollari per acquistare un ranch ad Encino, quartiere di Los Angeles verso la San Fernando Valley, ma la crisi con Alex Rodriguez bloccò le trattative. In meno di dodici mesi è cambiato tutto e ora “Affleck la sta aiutando presentandole i suoi contatti nell’immobiliare e le dà i suoi feedback sul posto perfetto dove stare”, ha raccontato una fonte a E! News.