Nel giorno della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2021 (ecco come seguirla), Google non poteva non rendergli omaggio con un doodle. Ma non uno qualsiasi, bensì un doodle interattivo che sta facendo impazzire il web: “È il più bello di sempre”, ha scritto qualcuno su Twitter. E qualcun altro: “È oltre il genio”. In cosa consiste?

È sostanzialmente un videogame che ricorda molto Super Mario Bros. Il titolo L’isola dei campioni sottintende una competizione. E infatti è così. Ci si dovrà mettere nei panni di un gatto ninja di nome Lucky, il quale esplorerà l’isola affrontando delle piccole prove sportive per sconfiggere gli avversari. Dal ping pong al tiro con l’arco, ma non solo. Un doodle in pieno stile Olimpiadi, ma qualcuno ironicamente avverte: “Sappiate che se entrate nel vortice del doodle di oggi, non ne uscirete più“.