Più di 246 milioni di follower solo su Instagram, a cui se ne aggiungono circa altri 150 milioni se contiamo anche gli altri social, senza considerare poi il grande successo musicale. Parliamo di Selena Gomez, la cantante e attrice 29enne, ex fidanzata di Justin Bieber. E proprio sulla loro passata relazione stanno fantasticando i fan, nonostante lui sia sposato da ormai tre anni con la modella Hailey Baldwin. A far parlare è un TikTok di Selena in cui mima in lip-sync una voce fuori campo che dice: “Quindi mi stai dicendo che sai leggere la sua carta astrale di nascita, ma non i campanelli d’allarme?“.

A chi si starà riferendo Selena? In tanti ci vedono il riferimento a Justin, anche se lei nella didascalia ha scritto “Sis”, ovvero il diminutivo di “Sister” (sorella, trad). I follower stanno prendendo lucciole per lanterne? Forse. Tuttavia qualcuno fa notare che una frase simile è presente anche nel brano del 2020 Lose You To Love Me, canzone con la quale Selena aveva chiuso definitivamente il capitolo Justin Bieber. Intanto il video è diventato virale e conta circa 18.3 milioni di visualizzazioni in 48 ore.